Vecinos de Plottier no soportan más los ruidos de un depósito municipal

Vecinos del centro de Plottier reclaman el traslado del depósito municipal de Perito Moreno y Belgrano, a tres cuadras de la Municipalidad, porque no se aguantan más los ruidos que desde allí se generan, a la vez que temen por los accidentes que puedan producirse con la entrada y salida constante de vehículos en un predio que tiene una escuela de dibujo, un jardín de infantes, el gimnasio municipal y la casa de la Juventud en sus inmediaciones.

El vecino Antonio Castro vive al lado del pañol hace 20 años. Relató a LMNeuquén que en el último tiempo los ruidos se incrementaron porque la comuna a corte de leña en el predio. "Convivo con el ruido de la motosierra todo el día, me parece muy bueno que la Municipalidad corte leña para donar a quienes la necesitan, pero debería hacerlo en una zona que no perjudique al resto, este lugar quedó en el centro de la ciudad, y no nos permiten a los demás llevar una vida normal", aseguró con preocupación.