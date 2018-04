"Venimos muy bien, sería una pena tener que bajarse ahora"

“Por suerte se nos dio temprano, es muy bueno para plantear una estrategia para seguir corriendo en lo que queda del año. Quedan once fechas y ya teniendo la victoria, corrés con otras ideas”, expresó el piloto angosturense, que se acomodó en la sexta posición del certamen. El año pasado, a bordo de un Chevrolet, también con el equipo Laboritto Jrs., logró su primer triunfo en la octava fecha, en la antesala de los 1000 kilómetros de Buenos Aires del TC.

Benvenuti no estaba contento por los resultados que se habían dado dos carreras antes de llegar a Entre Ríos, donde ganó la final de punta a punta. “Tuvimos dos fechas que no fueron buenas, por errores míos y complicaciones con el auto, pero por suerte el automovilismo da revancha y se nos dio rápido”, valoró y añadió: “Ahora hay que estar concentrados, tratar de no cometer ningún error y tener la cabeza puesta en pelear el campeonato”.

Lo económico

La contracara del momento de Benvenuti son las dificultades económicas que afronta. Llegar a cada fecha cada vez cuesta más.

“Es un momento muy complicado en lo económico, estamos haciendo un esfuerzo muy grande con mi familia para llegar a todas las carreras, esperamos poder sumar alguna publicidad a este proyecto. Venimos muy bien, sería una pena tener que bajarse. Esperemos que se sume más gente”, contó el deportista de 21 años.

Además de cursar una carrera universitaria en Buenos Aires y de la preparación deportiva que lleva adelante, también trabaja para reunir los fondos para competir.

“El equipo trabaja constantemente en el auto y yo, en lo físico y en lo presupuestario junto a mi papá. Sabemos que está muy difícil, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y ahora más que nunca. Este resultado motiva mucho más, hay que seguir para adelante”, expresó con optimismo.

El próximo desafío será el 6 de mayo en Posadas.

