Ventura: "Creo que me incriminaron por maldad"

Al ser consultado sobre el motivo por el que alguno de los diez rugbiers imputados lo incriminaron en el hecho, Ventura respondió: "Creo que por alguna maldad".

Además reiteró que a los imputados sólo los conocía "de vista, del boliche", que no tenía relación con ellos y que sólo "una vez" lo habían provocado. Ventura dijo que el día que lo detuvieron en su domicilio en Zárate sintió "tristeza y bronca" por "no saber" qué estaba pasando. "Nadie me supo explicar. Recién cuando legué a la DDI de Villa Gesell me dijeron que estaba acusado del asesinato de un chico y que supuestamente me había fugado. Yo les dije que nunca estuve en Villa Gesell y siempre estuve en Zárate, pero al principio no me creían", recordó el remero.

"Por suerte conmigo la Justicia actuó bien y rápido", dijo Ventura y en ese sentido explicó que "al tercer día" los investigadores lo trataron "un poco mejor porque ya se daban cuenta que no tenía nada que ver" con el crimen. "En los videos se veía bien que yo no estaba", dijo sobre la filmación que se recabó como prueba en el expediente.

"Hasta que me liberaron fue algo horrible", dijo el joven y manifestó que ahora espera que "simplemente se haga justicia" y que se "determine quiénes fueron" los autores del asesinato.

Por su lado, José Mária Ventura, papá de Ventura, agregó que la familia se puso "muy contenta" y que festejaron el sobreseimiento de Pablo, aunque recordó que "acá lo principal es que hay una persona asesinada y eso te deja un sabor amargo".

Por otra parte, adelantó que ya analizará junto a su abogado tomar "acciones legales contra todo aquel que habló de más" e incluyó no solo a los rugbiers sino a los medios periodísticos. "Pusieron títulos horrorosos en televisión, diarios que decían barbaridades sin saber lo que estaba pasando y por supuesto contra los rugbiers. Esto no va a quedar así", señaló, en referencia a algunos medios de comunicación que afirmaron que Ventura se había escapado de Gesell "con la ayuda de su padre".

