Ventura sobre Wanda: "Entendió cómo jugar este juego e hizo su negocio"

"No me cabe ninguna duda de que acá hubo un negocio donde se potenciaron agencias de modelos, colegas y un montón de gente que se subió al caballo", afirmó el presidente de Aptra en Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: "Se armaron dos ejércitos, uno que se encolumnó detrás de Wanda y otro que se encolumnó detrás de la China. Porque salieron a defender, entraron en juego derechos feministas, igualitarios".

"El tipo no figura en ningún lado, no juega nunca, no hace goles, el PSG empató 0-0 (el domingo en el clásico contra el Olympique de Marsella), lo cag… a botellazos en la cancha, se terminaba la historia. Fue Wanda (a la cancha) y nadie le dio pelota. El negocio se terminaba. Hacían esto o chau Mauro Icardi, Wanda Nara y se terminaba la guita", cerró el hombre de América.