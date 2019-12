Vergara: "Estamos bien, falta la mitad del torneo"

"No sé si el del domingo fue nuestro mejor partido. De lo que no tengo dudas es que, sobre todo en el primero tiempo, merecimos mucho más contra el puntero del grupo. Acá sirve lo que tenés, pero no dudo que merecemos más en la tabla que los 18 puntos actuales", analizó.

Desde lo personal, su lesión en el cruce con Olimpo y en el cierre de la pretemporada lo han llevado a perderse muchos partidos. "Me hubiera gustado jugar más", soltó, pero con relación al cambio posicional reconoció que no fue una orden del técnico, sino una circunstancia de los partidos.

"Gustavo (Coronel) no me ha dicho que cambiara nada. Sí es cierto que no he aparecido tan de punta como el torneo pasado, y de alguna manera eso se refleja en mi falta de gol actual. Ahora viene una nueva preparación y la ilusión se renueva", dijo con optimismo, mientras ven en familia cómo repartirse para Navidad y Año Nuevo, que seguramente los tendrá viajando entre el Alto Valle y Buenos Aires.

Cruzan los dedos

Hoy, Cipo está en zona de clasificación, con 18 unidades, las mismas que muestra el octavo del grupo. "Va a ser difícil que el lunes nos mantengamos porque ellos juegan. Pero, repito, estamos bien y falta muchísimo. No tiene sentido especular con ninguna situación hoy. Seguiremos siendo protagonistas", alentó.

Para eso será clave el arranque del 26 de enero como local ante Ferro de Pico. El plantel iniciará el viernes 3 la puesta a punto. "Se va a hacer muy corto y todos nos vamos a cuidar muchísimo porque no habrá tiempo. Entre Copa Argentina y la vuelta del Federal, va a estar muy entretenido", cerró.

