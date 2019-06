Vergara también arma los bolsos: "Me voy a Buenos Aires"

Sin embargo, el propio jugador fue quien no descartó ninguna opción. “Sigo en Cipolletti hasta el domingo y luego nos vamos con la familia a mi casa, en Buenos Aires, para ver qué depara mi destino. Si es acá o en otro lugar”, aclaró el panorama.

Con las negociaciones en manos de su representante, Vergara no quiso ser terminante y no cerró ninguna puerta. Ya en el mercado de pases del último invierno su arribo fue muy particular. La reducción de presupuestos en la B Nacional, ante los pocos descensos que se preveían, quitó de las listas a muchos nombres y el Federal A fue una atractiva salida.

El panorama ahora es diferente, y el nivel del futbolista ha quedado claro sobre el sintético y en el resto de las canchas de la zona sur. Volver a segunda está entre sus prioridades, aunque también hay posibilidades de cruzar la cordillera y tener la chance de jugar en la primera división chilena.

“Dios dirá dónde nos instalaremos la próxima temporada”, soltó dejando entreabierta una puerta que se abrió hace un año y que pudo aprovechar, actuando siempre como mediocampista por la izquierda, más allá de un arranque con algunas dudas. Fue su primera vez en el Federal A y lo plasmó en números positivos para él.

A prueba

Mientras tanto, el cuerpo técnico decidió probar a dos delanteros provenientes de clubes de Valle Medio.

Ayer comenzaron a ser observados por Gustavo Coronel Jonathan Font, de Luis Beltrán pero que viene de jugar en el Boxing Club de Río Gallegos, y Octavo Bilbao, oriundo de Río Colorado y actualmente jugador de Independiente de esa ciudad, líder de la liga local.

