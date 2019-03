Vero Lozano reveló que tuvo una picante charla con Nicole Neumann previo a su salida

Embed

Sin embargo, la también psicóloga reveló una picante charla que tuvo con la modelo, previo a sus vacaciones. Venía Jime al programa y yo le pregunto, como soy yo: ‘Che, boluda, hay un rumor de que vos no querés venir al programa si está Jimena’. Ella me respondió 'No, no, yo voy a estar’. Entonces le pregunté ‘¿Vas a venir? Si no te despido hoy’. Y me dijo ‘no tengo problema en venir, pero cuando vos vengas’. No es que uno entra y sale cuando quiere de un programa”, señaló Lozano y agregó: "A Nicole la desvincularon. No es que haya un problema particular con ella, pero tampoco es modo de laburar estar entrando y saliendo de un proyecto, siendo Nicole o quien sea. Hay ciertas cosas que a mí no me gusta que ocurran laboralmente”.