Verón se metió en la polémica por los arbitrajes

En declaraciones radiales La Brujita manifestó: "No me gusta que se elijan los árbitros a dedo, para que los demás se maten" y agregó que "el arbitraje de Gimnasia con Colón no me gustó para nada, lo perjudicó a Gimnasia", en claro desacuerdo con las decisiones del referí de ese encuentro.

En sus palabras, el ex jugador del Manchester expresó: "No quiero entrar en el detalle, primero porque está el club de por medio. La cuestión es tratar de dar soluciones puertas adentro y no entrar en un ida y vuelta mediático porque no le conviene a nadie".

Una buena para un referí en medio de los escándalos

En el medio de la polémica un gesto de Federico Crivelli, jugador de Tigre, dirigido al árbitro Patricio Loustau sorprendió en las redes. En un mensaje de su cuenta de twitter el arquero felicitó al juez por consolarlo luego de una lesión en su rodilla derecha