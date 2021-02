Verónica Ojeda recibió ofertas para hacer tevé

Verónica Ojeda recibió propuestas para hacer televisión , según reveló en Los ángeles de la mañana Mario Baudry , el abogado de la ex pareja de Diego Maradona .

El letrado confesó que la ex de Maradona tuvo propuestas económicos importantes para hablar sobre la muerte del Diez. "Le ofrecieron mucho dinero para viajar a Estados Unidos y no lo ha hecho, y tiene ofrecimientos para hacer televisión. Cuando hable, va a hablar gratis y va a contar su verdad. No lo que se ve en los chats, porque ella vivió lo otro, de tener que ir con un policía para que la dejen entrar, o pelearse con el custodio", contó Baudry.