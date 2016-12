Very difficult

Buenos Aires

Años atrás, Carlitos Tevez sorprendía a todos los argentinos con su inglés entrañable al atreverse a contestar en ese idioma cuando algún periodista británico lo entrevistaba una vez finalizado algún partido de la Premier Ligue. Uno que se quiere matar por su dificultad con el idioma extranjero es Guillermo Francella, quien confesó que lo llamaron de dos productoras de Hollywood, pero tuvo que dejar de lado las propuestas. ¿El motivo? El actor que brilló en El secreto de sus ojos y El clan no aceptó trabajar en la meca del cine porque “no sabía inglés”.

“Ocurre que no domino el inglés tanto como para poder actuar, y eso me frena bastante. Si tuviera la oportunidad de hablar fluidamente, creo que me animaría un poco más. Yo hablo inglés, pero tengo miedo, porque mientras pienso cómo digo el texto, puedo perder naturalidad”, detalló el actor. Luego agregó que prefiere “estar cerca de sus hijos que están estudiando actuación. “Son chicos talentosos que viven de su profesión. Johanna siempre quiso ser actriz y hoy vive un momento divino. Y Nicolás ya tiene su trayectoria, impecable”, contó Francella.

Nuevo film

Para el año próximo Francella está decidido a profundizar su labor a nivel latinoamericano. El comediante está terminando de rodar Los que aman odian, film que es una adaptación de la novela policial de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. La película, que está ambientada en los años ’40, tiene además en su elenco a Luisana Lopilato, Justina Bustos, Juan Minujín, Marilú Marini, Carlos Portaluppi, Mario Alarcón y Gonzalo Urtizberea.