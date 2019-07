Vestida de Pantera Rosa, Cande contó que la alcanzó la "macrisis"

"Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, si lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local, y en la música también vender entradas es muy difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien", siguió la empresaria.

Cande actualmente está abocada a su carrera como cantante solista. De hecho, este sábado se presentará con los temas de Yo, su álbum debut, en La Trastienda. Además, la artista tiene una empresa de diseño de indumentaria junto a una amiga, la cual lleva el nombre de Madness Clothing.

En otro de los pasajes de la entrevista, la empresaria manifestó que constantemente es llamada por la producción del programa de su padre, para que se sume como figura. Efectivamente, ese lugar podría generarle un buen ingreso de dinero, pero ella siempre lo rechazó. "Me ofrecieron mil veces ser figura de Showmatch, pero siempre dije que no. Me llamó muchas veces (Fede) Hoppe. Es muy gracioso porque mi viejo no me dice nada y Hoppe intenta convencerte. Mi viejo se hace medio el boludo cuando le comento. '¿Te llamaron?', me dice y él está reatrás, ya lo sé", finalizó.

