Vetan horas extra a los funcionarios de La Angostura

Al final, la situación de las horas extra llegó nuevamente en el Deliberante. Y, entonces, los ediles le dieron un revés duro a la intentona por recuperar los pagos extra. Los concejales rechazaron las modificaciones a la normativa que fueron impulsadas por un grupo de directores del Ejecutivo.

La concejal del MPN Sonia Alvarado informó a La Angostura Digital que, después de debatir el proyecto de los funcionarios, el Concejo Deliberante ratificó la normativa tal cual estaba. Ergo: a los directores no les pagarán las horas extra.

Alvarado explicó que uno de los argumentos principales del proyecto que presentaron los directores es que el mandato que ostentan es limitado en el tiempo porque no pueden ser reelegidos más de una vez, por lo que al terminar el segundo periodo deben dejar el cargo. En virtud de eso consideran que no se debería impedirles cobrar las horas extra mientras ejercen la función de director. Lo que obviaron los funcionarios que impulsaban cobrar las horas es que por el cargo de director perciben un plus sobre el salario, aunque, según la concejal Alvarado, los directores consideran que es escaso el monto que cobran por ese ítem.

La ordenanza prevé que cada director puede durar 3 años en el cargo debiendo llamarse a concurso nuevamente finalizado dicho período y por el mismo término, precisó el portal cordillerano.