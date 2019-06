Vicky Rodríguez y Fran Reyes se ilusionan con traer una medalla

Para la corredora del club Alemán, será la segunda incursión en los Panamericanos tras su debut en Guadalajara (México) en 2011 y para el corredor de Alta Barda, la primera chance.

En su retorno a la Selección Argentina en pista luego de haber incursionado en el patinaje sobre hielo (modalidad en la que insistirá), Victoria este año volvió a ser convocada tras su buena performance en la Liga Nacional e incluso, participó de la gira europea dónde logró una medalla de oro en el torneo Gross-Gerau, en Alemania en su especialidad los 300 metros contrarreloj.

“Estoy en condiciones de sacar una medalla panamericana”, dijo sin vuelas Vicky quien aseguró que regresó al patín de ruedas “porque todavía no cuento con el dinero suficiente para empezar la temporada de hielo. Para eso necesito unos 30 mil dólares”, contó. Sobre la experiencia en la gira y la vuelta a la selección dijo que “fue positiva en lo deportivo y me sirvió para convivir en el grupo”. De cara a los Juegos Mundiales y los Panamericanos señaló que “en lo personal no tengo que ajustar nada, lo que me está influyendo son factores externos, tener el dinero en tiempo y forma mejoraría la calidad de mis entrenamientos y mi recuperación”, explicó.

Para Francisco Reyes Petrelli, fue un gran logro haber alcanzado la clasificación a estas competencias y volver a competir en el plano internacional tras haber participado en los World Roller Games en Nanjing, China en 2017. “Por ser mi primer año en Mayores está bastante bien”, dijo Fran que se ilusiona también con obtener medallas. “Todos me dicen que es una oportunidad y experiencia pero uno siempre quiere algo más”.