Vicky Xipolitakis fue mamá y transmitió el parto en vivo

“Me alojaron en la suite 410 del Otamendi, que es la presidencial. Allá me esperaron mis demás amigos y familiares”, relató.

“Yo estoy un poco dolorida, pero todo eso pasa a segundo plano en este momento. Fue todo muy emocionante. Salvador toma la teta, llora y duerme. Con él conocí el amor puro, no puedo dejar de mirarlo. De hecho, no dormí en toda la noche”, contó.

Xipolitakis dijo que Javier Naselli arribará al país en las próximas horas, ya que se había quedado en el exterior cerrando asuntos de negocios.

Salvador Uriel Naselli nació este miércoles a las 21.40 con 2,900 kilogramos de peso. “Rompí bolsa y salí corriendo al doctor, que me mandó a internar de inmediato. Ahí me pusieron el goteo para ver si dilataba, pero como no dilató, fui a cesárea”, concluyó Vicky.