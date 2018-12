El martes previo al fallido intento, Romero había publicado un mensaje premonitorio en su cuenta de Instagram. “A veces creemos que puede ser nuestro fin o el final de algo, y es solo una oportunidad que Dios nos da para mostrarnos que todavía tenemos mucho que dar, que aún tenemos lo mejor de nosotros. La luz está ahí”, posteó.

Por la fuerte caída, la mujer sufrió fracturas en ambos pies y manos, junto a un traumatismo en la cabeza y una herida en la columna. "Ella está consciente. No ha perdido el conocimiento en ningún momento. Sus extremidades están inmovilizadas para que pueda ser trasladada a otro centro de salud", contó su tío, Franklin Romero.

Tres meses atrás, en el día de su cumpleaños, el 11 de septiembre, la periodista había revelado los abusos sexuales a los que había sido sometida de niña, hechos que pudieron ser el disparador de su actual depresión.

"Hoy no es un día y no es una simple fotografía, es un grito de victoria a mi fuerte crisis de depresión, al terrible proceso que viví durante años. A las falsas sonrisas, a las falsas apariencias. Desde la edad de 9 años fui cautiva de una violación que trajo un vacío existencial a mi vida que me llevó al borde de la muerte en muchas ocasiones. Perdí el amor de la vida, perdí mi amor para mí misma...", fueron algunas de las palabras publicadas por ella en su red social.