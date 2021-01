Video: cuatro delincuentes armados le coparon la casa y le apuntaron a su hijo de 3 años

Todo comenzó cuando cuatro delincuentes saltaron el portón de ingreso a una de las casas y sorprendieron a un matrimonio con un hijo de 3 años. "Entran cuatro delincuentes armados, yo estaba en la planta alta y se ve en las cámaras que uno me apunta cuando me ve por la ventana y cuando me di vuelta vi a mi marido con el bebé encañonado en planta baja", relató Gisela, madre del niño, en declaraciones al canal de noticias TN.

Aterrada por lo que podían hacerle a su hijo, la mujer aseguró que les dio "todo lo que tenía" y que los asaltantes la "quisieron atar pero no encontraban los precintos", por lo que ella "trataba de calmarlos todo el tiempo".

Tras apoderarse de dinero y algunos objetos de valor, los ladrones huyeron por el alambrado de la casa vecina, donde se hallaba una mujer, a quien también amenazaron y asaltaron.

La víctima de ese segundo robo, Valeria, contó: “Yo me mudé hace poquito y este mediodía me sorprendí cuando estaba dándole de comer a mi perra y vi que desde la casa de los vecinos de enfrente se me cruzó un muchachito con un arma y me dijo: ‘La plata o te mato’”.

La mujer agregó que “yo le dije mucho dinero no tengo, me acabo de mudar. En ese momento me fui caminando de espaldas al ladrón mientras éste me apuntaba temblando con el arma a mi y a la perra y le dije que el poco dinero que tenía estaba en mi suite, en el antebaño”.

En su relato sobre el robo, la mujer añadió: “El ladrón me agarró la cartera, me sacó la billetera y me preguntó: ‘¿Y el celular?’ Y ahí le dije ‘lo debo haber dejado sobre la mesita ratona’. Fue cuando me preguntó: ‘¿Y más plata no tenés?’. A lo que le repetí que me acababa de mudar”.

Los delincuentes se llevaron dinero, tras entrar a robar a la casa de al lado, y finalmente escaparon a bordo de un Fiat Uno. Sin embargo, la Policía los detuvo a diez cuadras de allí a dos de los delincuentes y recuperó casi todo lo sustraído. Lo curioso fue que el Comando de Patrullas de Villa Udaondo halló 80 mil pesos y una Play Station, pero no los más de mil dólares que los asaltantes se habían llevado de ambas viviendas.

robo quinta dos.jpg Para concretar el robo, los delincuentes encañonaron al hijo de tres años de los dueños de la casa.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores sobre el dramático robo es que los delincuentes pudieron haber tenido el dato de que en ambas casas había dinero, por lo que no se descarta la posibilidad de que haya existido un “entregador”.