Video: Gallardo contó una divertida anécdota de Carrascal

"El número 10 en este club significa un montón, pero creo que lo elegí por su manera de jugar, por su talento, por sus cualidades y después porque creo que no le pesa jugar con ese número”, explicó al borde del campo de juego que lució espléndido.

“Le pregunté –reveló imitando la tonada- si quería llevarlo y me dijo 'Profe... pero Profe... ¿le parece?', y le dije 'pero usted juega en cualquier lado igual”, contó entre risas.

“No a mi me gusta ese número así que le dije, dale jugá y no lo pienses. Le queda bien, es muy talentoso, pero después claramente, no significa que va a jugar todos los partidos o que se ganó un lugar en el 11 titular”, advirtió.

No obstante el DT ya le tiró la presión al habilidoso volante. Un reconocimiento de gran valor para un futbolista que a finales de 2020 comenzó a tener regularidad dentro del equipo y que incluso fue muy importante en distintos puestos. A pesar de haber tenido algunas reacciones que derivaron en expulsiones infantiles (Banfield o la recordada con Palmeiras), el Muñeco confía en él porque sabe de sus condiciones.