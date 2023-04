¡Video! La durísima acusación de Nazarena Vélez a Estefi Berardi en LAM

Pero todo empezó verdaderamente en otro programa y otro canal: Mañanísima en Ciudad Magazine. Cuando la panelista, Estefi Berardi, le contó a Carmen Barbieri que, el día anterior, Moria Casán había opinado sobre su historia de amor con Santiago Bal en el programa de Ángel de Brito, fue entonces cuando la capocómica subrayó: "No estoy viendo más LAM"

Allí, la conductora del ciclo, contó los detalles de porque no mira más dicho programa y también reveló porque no quiere darle más notas. Y entre los planteos de la humorista, también disparó contra su compañera, la panelista Estefi Berardi, a quien acusó de que no la defiende cuando hablan mal de ella.

“Por el momento, no le voy a dar notas a LAM. Cada vez que me nombran, siempre alguien tiene algo que decir, una cara para poner o una música que poner. Soy mala palabra para LAM. Antes íbamos bárbaro. No sé qué pasó”, comenzó relatando Barbieri.

Y luego le preguntaron a Carmen si el problema era con alguien en particular o con todos, a lo que respondió: “Es por todos. Incluso por ella también (señala Estefi). No me defiende como me debería defender”.

Nazarena Vélez encaró a Estefi Berardi Nazarena Vélez encaró a Estefi Berardi

Tras toda esa situación, en pleno vivo de LAM Berardi volvió a sufrir otra acusación de una compañera de programa, pero esta vez de Nazarena Vélez, quien la señaló y le tiró con munición gruesa.

“Hoy me di cuenta que sos bastante cagona, Estefi. No pensé que eras tan cagona. Cuando Carmen te dijo ´no me defendés', te pusiste muy nerviosa. Tu cara fue de cagazo”, le tiró la vedette.

Y en medio de un tenso clima, la influencer le respondió sacándose de encima el peso de la acusación: “No me pongo nerviosa. No me da cagazo nada”.