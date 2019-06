“El domingo a la noche estacioné a media cuadra de mi casa, cuando estaciono se me vinieron tres hombres encima, me agarraron del pelo y el cuello y me decían 'quedate quieta hija de pu...’”, relató, todavía asustada en el ciclo de televisión. "Salí corriendo y escuché que uno gritaba 'agarrala, agarrala'", recordó.

También Belén aseguró que no quería “banalizar” el tema por la forma que había conseguido escapar. Es que gracias a su flexibilidad, fuerza y muchísima valentía consiguió golpear a uno de los ladrones y escapar haciendo una vuelta hacia atrás para huir por una de las puertas del acompañante.

"Lo estoy contando y transpiro solo de eso. Pude patear, salir para atrás, caer en cuatro patas al piso y salir corriendo. Corrí hasta que pudieron abrirme del edificio y llamaron a la policía", explicó.

"Te queda el miedo, la parálisis. Es una situación injusta. ¿Por qué tengo que pasar algo así? Otra mujer capaz no hubiese reaccionado. ¿Si me llevaban qué me hacían? No hay nada que me tranquilice. Me quedo contenta en que reaccioné. Mientras corría igual tenía miedo que me peguen un tiro. Fue un impulso", finalizó Belén.

