"Soy vendedor ambulante, tengo un puesto, hice varias cosas y siempre me dediqué a la venta, vendí en el tren, en los colectivos y ahora tengo un puesto en la calle, vendo medias, repasadores", contó el participante a Del Moro, en una emisión que alcanzó un pico de rating muy alto (16.1) pasadas las 23.

"Estamos juntos (con su mujer) desde el '96. Nos casamos hace dieciséis años. Tuve un nene y falleció, ella tiene una enfermedad genética que se llama Distrofia Muscular Steiner y mi bebé estuvo un mes y medio y falleció y una de las metas es, si gano plata, ponerme en la lista para adoptar", contó el hombre para sorprender a todos. "Siempre me faltan papeles, no tengo trabajo en blanco y falta la decisión, yo quiero adoptar y hay muchos nenes que no tienen papá y son abandonados en el hospital, en la calle y yo quiero tener un hijo".

En ese momento, Del Moro se acercó a María, la esposa de Alejandro, quien llenó de lágrimas a todo el público. “Yo espero lo que Dios quiera. Si Dios quiere que tenga un hijo lo voy a tener, naturalmente o adoptando. Y si Dios no quiere por algo será y no lo cuestiono en lo que él decida".

"Hay muchas maneras de ser papás, admiro a la gente que tiene el corazón tan grande para adoptar", dijo el conductor, conmovido por la historia del participante y su mujer y agregó: "Lo que ustedes quieren es dar amor, nada más ni nada menos".

Ese no era el único sueño de Alejandro, ya que contó que también piensa en ayudar a su familia con el dinero. "Quiero ayudar a mi familia, tengo un hermanito de seis meses, mi papá tiene 74 y a la noche digo, 'quiero que a mi hermanito no le falte nada', quiero que termine la facultad, yo no pude seguir la facultad porque no había plata".

