"No me parece coherente una cosa con la otra, pero cada no puede opinar lo que quiera. ¿Traer un hijo a la vida es un milagro, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí?", sostuvo la panelista en Nosotros a la mañana. Y disparó: “Es como en su momento haber dicho ‘yo no soy nazi, pero si el nazi cree que tiene que matar judíos que lo haga'. ¡Me parece un delirio!”, exclamó.

Cuando su compañera Andrea Campbell la interrumpió para decir que que su analogía estaba fuera de lugar y que no tenía "nada que ver", ella insistió: "Perdón, pero sí".

Hace unos días, cuando el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ingresó otra vez al Congreso de la Nación, Pampita tomó partido en medio de un acalorado debate.

"No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos. Pero las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", planteó.

"No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos", argumentó.

Tras la repercusión que generaron sus dichos y la opinión que lanzó Nicole respecto a su postura, la jurado del Bailando no la dejó pasar y expresó: "Ante el comentario obviamente respondo. Tibia no estuve, sino que creo que la ley tiene que salir si la sociedad la necesita. Más allá de las creencias que uno tenga"

"Con Dios quedo bien siempre porque creo profundamente en Dios y así crío a mis hijos. Es la religión que a mi me sirve, que yo elegí y que me acompaña en las buenas y en las malas", remarcó la modelo, haciéndose eco de la crítica que recibió de Nicole, quien aseguró que con su posicionamiento quiere "quedar bien con Dios y con el diablo".

"Para mí la sociedad necesita esta ley desde hace mucho tiempo. Creo que no va a salir en unos años, pero la lucha sigue estando y le deseo lo mejor a todos los que luchan por esto. Yo no lucho por esto porque mi creencia es distinta, pero creo que tiene que salir porque es necesaria", insistió Pampita antes de recalcar que sí tomó posición.

"Estoy a favor de la Ley y no estoy quedando bien con los Provida. La ley tiene que salir y todos los Provida que me escriben en las redes les aclaro esto y me estoy jugando por una cosa. Que la ley exista no quiere decir que toda la sociedad la vaya a usar el día de mañana. Cada uno va a razonar según su formación, su cultura o su situación personal", concluyó.

LEÉ MÁS

La revancha de Cubero: Nicole está furiosa por el bozal que le prohíbe mostrarse con sus hijas

Nicole apuntó contra Pampita por su posición sobre el aborto

Pampita tomó postura sobre el aborto: "No estoy a favor pero necesitamos la ley"