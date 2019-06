El mensaje fue mostrado este martes por el panelista Ariel Wolman en Nosotros a la mañana frente a Nicole. "Ahora el juez decidió extenderla en los mismos términos: existe una multa de 500.000 pesos por cada infracción que se haga a esta medida cautelar", concluye el letrado en la grabación.

Tras escuchar las palabras del representante legal de su ex marido, Nicole confirmó que ya fue notificada, y, antes de asegurar que Mica y Cubero infringieron la norma en dos oportunidades, lanzó: "Entonces me deben un millón".

"Me parece un delirio. La mía era para terceros", sostuvo antes que Tomás Dente pidiera la palabra para preguntar si Cubero cumple con la cuota alimentaria.

“Me llegó una información de que él hace mucho que no se estaría haciendo cargo de la cuota y que así y todo viajó solo a Disney con Mica. Sin las chicas. ¿Qué sensación te causa que él no se hace cargo de la manutención y el viaje?”, indagó.

Sin ocultar su fastidio, la modelo respondió: “No sé, a mí lo que me importa es que por suerte todos los años llevo a mis hijas de vacaciones. Si yo viajo sola es porque también les puedo convidar un viaje a ellas, sino a mí no me daría el corazón ni la cara. Después, cada uno hace lo que quiere...”.

Al ser consultada si Fabián ya se había ido de vacaciones con las tres niñas este año, Nicole respondió con un ademan y un sugestivo silencio.

