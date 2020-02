Viggo inspiró a Marley: ¿viene el hermano de Mirko?

No es la primera vez que el conductor estrella de Telefe manifesta sus ganas de ser padre por segunda vez. En noviembre del año pasado, el conductor había anunciado que a comienzos de 2020 iba a tomarla decisión, que estará librada a varios factores. "Por un lado, que la mamá donante también quiera hacerlo ya que no quedó otro embrión y mi idea primaria era que fuesen hermanos de ambos padres. Y por otra parte, que la biología y el destino a su vez me acompañen ya que hay personas que permanentemente implantan embriones y ninguno prende", explicó en esa oportunidad.

Buen Dia !! soy VIGGO Creo que ya pasaron 5 min... ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez ♥️#Viggo View this post on Instagram Buen Dia !! soy VIGGO Creo que ya pasaron 5 min... ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez ♥️ #Viggo A post shared by ZAIRA (@zaira.nara) on Feb 15, 2020 at 6:59am PST

El primer paseo en familia

Feliz con la llegada de su segundo hijo con Jakob von Plessen, Zaira se mostró activa en las redes en los último días. Además de mostrar la carita de frente su hijo (antes sólo publicó imánges de perfil), compartió postales de ella y su pequeño, y otra de un paseo en familia que hizo con su marido, el bebé y su hija Malaika en la cordillera. También difundió un video en el que destaca una bombacha de jean que heredó de Valentín, el primer hijo de su hermana, Wanda Nara. "O sea que estas bombachitas tienen 11 años. Mali las usó porque son muy cancheras y ahora las tiene Viggo", dijo.

