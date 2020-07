A la compañía de servicios de seguridad la notificó Nabors para que abandone la base por una supuesta mudanza a Añelo, según informaron fuente del Grupo SEI. La notificación por vía correo electrónico para dejar las instalaciones el pasado viernes a las 19.

El tema es más complejo y entra en la dimensión de los ajustes que por estos días están realizando las compañías de servicios en Vaca Muerta, con el telón de fondo de la crisis de las pymes neuquinas y de la región, que apenas pueden costar los sueldos a través del aporte del programa de Ayuda al Trabajo y la Producción (ATP), que respalda con el 40% de la totalidad de lis sueldos en el sector privado en crisis por el coronavirus

Grupo SEI -que la componen Sacatuc SRL y AC Seguridad- tiene más de 250 empleados y unos 90 están trabajando en el sector hidrocaburífero como vigiladores, con un convenio a través del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Es por eso que los sueldos son muchos más elevados que los trabajadores que prestan servicios en las entidades públicas o, incluso en los supermercados de la zona.

“Fuimos los únicos que trabajamos en la pandemia, y hace cuatro meses que no están pagando. Normalmente estas cosas, en un contrato de 14 años no te avisan por correo electrónico, más sabiendo cómo está la situación hoy en el país, nos podían haber llamado de que estaban o tenían problemas y era más comprensible. No tuvimos nunca un problema con un servicio entonces no se entiende que te digan que te tenés que ir en una hora”, indicaron fuentes de la compañía.

La cadena de pagos es la siguiente: el Grupo SEI le factura a Nabors por la prestación de servicios de vigilancia en las bases petroleas y al rescindir el contrato no puede de hacerse de los fondos para indemnizar (en algunos casos indemnizaciones millonarias por 14 años de servicio) a parte de los trabajadores. La deuda, hasta ayer, era por los meses de marzo, junio y julio, por casi 8 millones de pesos en total, entre la facturación y las indeminizaciones.

Según pudo saber LM Neuquén, el contrato de Grupo SEI comenzó hace 14 años con la empresa Tesco Argentina SA que luego fue absorbida por Nabors Industries, una compañía que tiene cientos de equipos de perforación en el mundo y que desembarcó en el shale oil. También tiene una base en Añelo.