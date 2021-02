Vignolo se emocionó con un albañíl y pidió la vuelta de Bianchi a Boca

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFCarg%2Fstatus%2F1362439892190511111 #ESPNF90 | ESPN



AMOR POR LA CAMISETA



El panel de F90 enloqueció con este trabajador, participando de las obras del Monumental con la camiseta puesta. pic.twitter.com/4knaqbsilR — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 18, 2021

"Ahora mismo tiene que aparecer Ponzio y darle una camiseta. Está trabajando duro, pero se está dando el gusto de su vida. Va a poder decir 'Yo pinté la cancha de River'", aseguró el relator.

El panelista Daniel Arcucci recordó: "Ha habido hinchas socios que han trabajado en sus clubes sin cobrar, es hermoso".

¿Bianchi a Boca?

Ya este viernes, Vignolo propuso un debate que al principio sonó disparatado pero luego fue fundamentándolo aunque sin llegar de convencer a sus compañeros...

"Sería para Boca algo impresionante. Bianchi vuelve a Boca.... El único que lo puede convencer es Riquelme", imaginó el Pollo.

¿BIANCHI PUEDE DIRIGIR TODAVÍA?



El análisis sobre el Virrey y cómo se adaptaría a este presente de Boca.https://t.co/dywAbXnvEB — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 19, 2021

Cuando el resto del equipo insinuó que si regresa debe ser para el Consejo de Fútbol o como asesor, Vignolo redobló la apuesta e insistió:

"¿Cuántos años tiene Bianchi?". "71" le contestaron"

¿Cuántos tiene Russo?. "64" ¿Cuántos tiene Falcioni?

¿Hasta qué edad se puede dirigir?, consultó al staff. "Depende cómo esté el técnico", indicó Aimar.

"Si te vas adaptando con los ayudantes sí, si no quedáte en tu casa", explicó Ruggeri.

"El Maestro Tabáres tiene 74 y dirige a la selección uruguaya, ¿no puede dirigir Bianchi? Sería un bombazo para Boca", tiró, porfiado, Vignolo.

No contento, simuló un relato con el Virrey en el banco en un suplerclásico ante el Millo del Muñeco. "Vuelen un poquito. ¡'Ahí está River con su entrenador Marcelo Gallardo, ahí está Boca que lo tiene como técnico otra vez a Bianchi..."

Ruggeri interrumpió para admitir: "A mí no me gustaría, quiero tenerlo ahí con la imagen de ganador, no con la última. Vamos cumpliendo años y ya nos fastidian cosas de los chicos que antes no", ejemplificó el Cabezón dando a entender que el tiempo del Virrey como DT ya caducó.

Vignolo igual siguió con la suya...