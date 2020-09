Villa Mascardi: el tenso cruce entre la madre de la machi y un vecino

"Nosotros no fuimos a hacer una toma, nosotros fuimos a recuperar un territorio. Toma hace la gente que no tiene terrenos", subrayó Nahuel, quien también es tía de Rafael Nahuel, el joven que murió en un enfrentamiento durante un operativo de desalojo a cargo de prefectura.

Consultada sobre las denuncias por incendios, saqueos y destrucción de viviendas que pesan sobre el grupo de personas que tomó las tierras, la mujer expresó: "Es todo un montaje. La casa que se quemó hace dos meses yo misma fue testigo que la misma Policía de la comisaría 42 la quemó. Yo fui cuando mi gente me llama porque lamentablemente vivo en Bariloche. Nos acercamos al lugar y nos dijeron que nos vinieron a provocar la Policía que están pagados por estos ricachones que viven en Mascardi". "Hace dos días mandaron a un matón, hay unos videos que andan circulando por ahí", agregó.

"La violencia la tenemos nosotros de la gente winca, como llamamos nosotros, que no es mapuche y que hace años están asentados en el Mascardi. Han llegado hace mucho tiempo, si no tengo mal entendido, supuestamente le dieron tierras o algo hay ahí cuando estaba la época de Perón. Esta gente es gente que tiene plata y tiene un interés turístico, explotar los territorios, las tierras. Nosotros no es que molestamos, la gente nos molesta y quieren que la comunidad se vaya de ahí", manifestó.

Tras asegurar que no están escondidos y cuestionar que los llamen "los encapuchados", Nahuel tuvo un contrapunto con el periodista que la entrevistaba, quien aseguró que él mismo vio carteles de la Lof Lafken Winkul en la ruta que con el mensaje "por acá no se metan que la van a pasar mal". "No me acuerdo cómo dice la frase, pero más o menos ese era le mensaje", aclaró el entrevistador. "Claro, porque es propiedad privada, ¿qué te parecería a vos si quieren entrar a tu casa?", dijo la mujer en alusión al territorio tomado.

"Aparte cuando dicen 'la violencia' cuando no cuidan a la mapu, la tierra. Cuando dicen 'no dejan pasar por la ruta, no dejan llegar a la orilla del lago', ¿sabés por qué? Porque la gente es una manga de roñosa, sucia, no saben que hay que cuidar. Muchas veces han salido a decir 'nos agreden'', indicó Nahuel en alusión a las denuncias que hicieron vecinos y turistas.

"Muy lindo cuando dicen de respetar la cosa privada del otro, pero al pueblo ancestral mapuche ¿quien lo respetó? Para el pueblo mapuche jamás hubo un derecho. No hablemos de respeto, no hablemos de derechos porque yo soy una persona que no ha estudiado pero mis derechos los sé bien", sostuvo.

Acto seguido el periodista introdujo en el diálogo a Diego Frutos, el dueño de la cabaña "La Cristalina" (incendiada hace unas semanas) y que hace unos días fue agredido con piedras cuando intentó acercarse a su vivienda. "Ya lo he escuchado muchas veces llorando, haciendo montajes a este señor. Él paró en la ruta, lo conozco, no es que los estoy amena... Lo conozco de cuando estábamos haciendo un corte (de ruta). Yo entonces te corto porque lo vi en televisión, por todos lados, haciendo montajes. 'Que me están pegando', ''Que me quieren pegar', 'que me echaron de mi casa', y no es así. No quiero escuchar a ese, si querés hacele una entrevista a él, pero a mí no. Yo no soy payaso tuyo ni mono tuyo. Ustedes los de Buenos Aires se creen que la saben todas y ese porteño no la sabe todas tampoco", exclamó furiosa Nahuel.

Luego de que el periodista le recalcara que la estaba tratando con respeto, Nahuel dijo: "Él es un ignorante. Que me escuche a mí y yo lo escucho a él". "Cuando él dice que la comunidad Wiritray es la única existente está equivocado señor", indicó en alusión a la comunidad que hace años está instalada en la cabecera del Lago Mascardi y que repudió el accionar de la Lof Lafken Winkul. "No tenemos que pedirle permiso a nadie para ser mapuches o para levantar un rewe", añadió.

Tras amenazar varias veces con cortar la comunicación porque no quería escuchar a Frutos, finalmente Nahuel accedió a escuchar la versión del vecino, que aseguró que los incendios son intencionales y que se hacen cuando las propiedades quedan solas. Agregó que, aunque no en forma continua, él vive en Mascardi y muchas veces no pudo llegar a su vivienda por los retenes de la Lof en la ruta.

"Hasta que ellos no vinieron en el año 2017, nunca hubo ningún incendio", recalcó Frutos. "¿Cómo puede ser que se incendien siete propiedades distintas de un día para el otro?", añadió. "No tienen dominio ni papeles que aleguen que tienen tierras ancestrales como si lo tiene la comunidad Wiritray. Esta nueva comunidad es un invento", remarcó.

Cuando Frutos le preguntó si antes de convertirse en mapuches, su familia y ella eran mormones, la mujer se enojó y expresó: "Ojalá que nunca le pase nada a mis nietos porque lo voy a ir a buscar. Están diciendo que ustedes están pagando para que nos vayan a matar. En el pueblo mapuche, por la dominación que hubo del Estado, mucha gente tuvo que recurrir a la iglesia por obligación. Por suerte a mi nadie me obligó". Luego de contar que por su madre fue a la iglesia mormona y evangélica, enfatizó: "Porque yo haya ido a la iglesia mormona no significa que no sea mapuche".

El momento más tenso fue cuando se habló del reconocimiento del Estado Nacional por parte de la comunidad. Frutos dijo que no reconocen el Estado del cual se asisten y agregó que la lof recibe planes sociales y bolsones con comida.

"A este viejo, tarado, pelotudo, un día lo voy a encontrar en la calle. Mi gente nunca dijo que no recibía nada del Estado, yo cobro una pensión por discapacidad porque por culpa de los wincas me enferme, por todos estos hijos de ... como el que esta hablando", lanzó la mujer.

"No nos queda otra que tener un documento, yo si tengo que vota, voto.. Pero, ¿cómo querés que salgamos a ponernos una bandera de aquella gente que vino y mató a nuestro pueblo?", añadió Nahuel.

Sobre el final de la nota Nahuel decidió cortar la comunicación cuando el periodista le dijo: "Ustedes cobran subsidios del Estado, reciben alimentos del Estado y no reconocen al Estado. No entiendo, reciben algo de alguien que no reconocen".