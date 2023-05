Vinicius recibió insultos racistas, reaccionó y se fue expulsado ante el Valencia

No es la primera vez que pasa en España, uno de los países que mas expresiones racistas tiene en sus canchas . Esta vez ocurrió en la victoria de Valencia por 1 a 0 sobre Real Madrid, cuando los hinchas del local agredieron al brasileño Vinicius Junior.

Vinicius se vio afectado por la agresión de los fanáticos y eso derivó en el tumulto que finalizaría con su expulsión . El jugador del Madrid quiso apurar un córner y los rivales no le devolvieron la pelota. Entonces, el ingresado Hugo Duro lo tomó del cuello y se produjo una montonera donde también apareció el arquero Giorgi Mamardashvili.

Primero, el árbitro sacó amarilla para Vinicius y el guardameta, pero cuando lo llamaron desde el VAR decidió cambiar la sanción y expulsar al brasileño por un golpe a Hugo Duro que se ve nítido en las imágenes. Burgos Bengoetxea le mostró la roja y el delantero se fue del campo con una sonrisa irónica, aplaudiendo al árbitro y haciendo gestos a los hinchas, marcándoles que "se van a ir a segunda", ya que Valencia está peleando por salvar la categoría. Allí se produjo un tercer conflicto porque los que reaccionaron fueron los suplentes del local, en un partido que fue más discutido que jugado.

Embed FINAL PICANTE EN MESTELLA. Vini se fue expulsado en el final de Valencia vs. Real Madrid tras cometer una agresión a Hugo Duro.



Mirá #LaLiga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z08OUKuQZL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2023

Después del encuentro, Carlo Ancelotti declaró: “No quiero hablar de fútbol, quiero hablar de lo que ha pasado aquí. La Liga tiene un problema. No es una persona que le grita 'mono', es un estadio que insulta a un jugador por racismo” y agregó "la Liga tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. No se puede jugar al fútbol así. Insultan todo el tiempo a Vini y luego le sacan roja. La única manera es parar el partido. Es verdad que hay un protocolo, pero hay que irse".

Mamardashvili fue la figura para sostener la victoria del Valencia, que sacó cinco puntos a los equipos que están en el descenso cuando quedan 9 en juego, mientras que Real Madrid quedó tercero porque fue superado por Atlético Madrid. Barcelona se consagró campeón de España cuatro fechas antes.