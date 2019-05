Lucas es transexual. Hace poco más de un año que comenzó con la terapia hormonal y que cambió su DNI. Es un activista por los derechos de las personas trans y todos los días pelea de una manera u otra contra la homofobia y la transfobia.

“Llegué llorando y le conté a mi tía que me habían robado el celular. Ella me preguntaba si eso era todo lo que había pasado y yo le decía que no sabía. No quería saber. Hasta que ella me señaló el pantalón y ya estaba sangrando”, recordó.

En la comisaría sexta, asegura el joven, los policías de turno le recibieron la denuncia, pero sólo por el robo y las agresiones. “No pusieron nada, pero nada, de la violación. Se los dije, que dejaran constancia, y me cambiaban de tema, no me escuchaban. Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, en la Chile y San Miguel, pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las seis de la tarde o que directamente fuera mañana (por hoy)”, relató.

Además de la denuncia judicial, explicó, el protocolo indica que se tomen todos los recaudos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y también se brinda asistencia psiquiátrica y psicológica.

