Violaron y asesinaron con saña a un anciano ciego

De acuerdo a lo que publicó el diario digital San Juan 8, el anciano murió por empalamiento. Fue su sobrino, quien estuvo demorado en la Central de Policía, quien lo encontró sin vida y en las circunstancias señaladas este último fin de semana e inmediatamente dio aviso al 911. El hombre vivía solo en una casa del departamento Santa Lucía de la provincia cuyana y estaba muy enfermo. Por su delicado estado de salud, había perdido la visión y sufría de diabetes. Es por eso que en un principio se creyó que se trataba de una muerte natural, pero cuando le practicaron la autopsia los médicos forenses descubrieron indicios de violación y el caso dio un giro inesperado.

Por ahora, los investigadores no encontraron en la casa el elemento que utilizaron como arma homicida y la única certeza que hay es que el hombre conocía a su agresor. Escudero estaba ciego y, salvo por la voz o el tacto, no podía divisar con exactitud lo que ocurría a su alrededor. Por esa razón y teniendo en cuenta que los ingresos al hogar no estaban forzados, la mayor sospecha cae en que al anciano le abrió la puerta a su homicida la noche del sábado.

Mientras tanto, el caso es investigado por el juez Martín Heredia Zaldo. Por lo pronto, hoy por la mañana se conocerán las pericias de las prendas de vestir de Escudero para determinar si hubo algún ADN que pueda servir en la investigación. Más allá de la falta de detenidos, las autoridades están sorprendidas por la ferocidad del o los homicidas. Algo que también se trata de determinar es si el asesino actuó solo o si alguien más terminó con la vida de Escudero.

Giro: Pensaron que había fallecido de muerte natural, pero se encontraron con lo peor.

Trataba de hacer una vida normal

La puerta permanece cerrada. Al igual que el resto de la casa, es precaria. Y ahora tiene un pequeño candado que evita que la vivienda quede abierta. Es que los propios vecinos del hombre asesinado en el departamento de Santa Lucía le pusieron llave a la puerta después de las pericias realizadas por la policía sanjuanina. Los vecinos de la calle Colón aún no salen del asombro por la violenta muerte de Juan Ramón Escudero, un hombre ciego al que mataron y violaron en su propia casa.

La mayoría no se anima a hablar del tema, pero en las pocas palabras que dijeron a los medios locales se encargaron de dejar claro que la víctima “era un hombre de bien y que no tenía problemas con nadie”. Y detallaron de que a pesar de las dificultades físicas, que eran evidentes, intentaba hacer una vida normal. “Iba y venía de hacer las compras, no se metía con nadie. Al menos nunca nos enteramos de que tuviera algún enemigo”, contó uno de los vecinos, que no quiso revelar su identidad.