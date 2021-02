Violencia de género: detuvieron al cuartetero Martín Rosel, de la banda "El Cheto"

“Pensé que me podía matar realmente. Él siempre me decía que me podía matar, ese día me lo dijo: 'Yo tendría que tirarte del auto ya, pero no voy a ir en cana por vos'", relató todavía horrorizada la víctima.

"Nunca me pidió perdón por nada, al otro día hacía como si nada. Yo no podía decirle que me dolía nada porque me decía no llores hija de puta, estaba totalmente deshumanizada. Él hacía lo que quería conmigo y me obligaba a mantener la imagen", relató.

Además, la joven aseguró que, para mantener las apariencias en el entorno, el pianista le hacía tapar las marcas de los golpes con maquillaje y poner una foto con él en su perfil de WhatsApp, mostrándose en redes sociales como "la pareja perfecta".

denuncia (1).jpg

"Que no le pase más a nadie. Porque le pasó a otras mujeres. Porque me pasó a mí. Porque si la condena social no es severa, seguirá pasando. El blindaje mediático no puede continuar invisibilizando el maltrato físico, psicológico y emocional. La manipulación. Las amenazas de muerte", remarcó la denunciante.

Por su parte, "El Cheto" compartió un comunicado oficial y repudió todo tipo de violencia de género. "Todo nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Nuestro equipo repudia a quienes las someten y vulneran. Cada mujer es nuestra hija, madre, hermana o compañera de vida, y trabajamos para hacer de este un mundo con más amor, igualdad, derechos, paz y alegría", expresaron los integrantes de la banda que integra Martín Rosel.

el cheto (1).jpg

"Los últimos hechos que se comentan en las redes nos entristece muchísimo, no avalamos ninguna clase de violencia, por ello, y al haber tomado conocimiento de los supuestos hechos ocurridos, cuando la justicia se expida no dudaremos en tomar las medidas correspondientes", agregaron.