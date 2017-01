Violencia entre "Shampeins"

¿Nueva víctima? Loan, el novio de Charlotte Caniggia, está en la mira de todos luego de que Alexander, hermano de la mediática, denunciara en Twitter que ella apareció con moretones en los brazos tras los festejos de Año Nuevo en Villa Carlos Paz. En esa fiesta, la pareja discutió por la gran cantidad de alcohol que consumió la joven. No pasó a mayores porque el Polaco decidió frenarlos. Algunos medios aseguraron que la intervención del cantante de cumbia derivó en una pelea a piñas entre los hombres.

¿Un pedido de ayuda? El tuit de la polémica

“Ella apareció con moretones”

Alexander Caniggia, el hermano mellizo de Charlotte, fue quien denunció que su hermana tenía moretones en los brazos luego de la pelea que tuvo con Loah. “Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día Lunes en Buenos Aires, con moretones en los brazos”, escribió en Twitter.

Un invento. Anabel Zalazar agregó que el embarazo de Flor Maggi fue un invento y Loan se defendió diciendo: “El video me pidieron que lo haga. Pero no avalo que Flor no estaba embarazada”.

Dudosa defensa: ¿Creer o reventar?

“Se habrá golpeado sola”

El joven que se hizo conocido por ser el “novio” de Flor Maggi mientras supuestamente estaba embarazada de Matías Alé salió a defenderse de las acusaciones de su cuñado, pero generó más dudas que certezas: “ Yo qué culpa tengo si ella tiene moretones. No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola”, lanzó y agregó que esto se trata de una campaña para separarlo.

Antecedentes: más leña al fuego

Una ex contó que le quiso pegar

Anabel Zalazar, la mediática que estuvo en pareja con Loan durante un tiempo, aseguró que él quiso golpearla y eso desencadenó la ruptura de la pareja. “Estuvo viviendo un mes en mi casa. Una noche me quiso pegar y por eso lo corrí por el departamento”, declaró la joven en Intrusos.