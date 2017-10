Violó la domiciliaria y con un machete la fue a buscar

Viviana, una madre de San Martín de los Andes, tiene miedo por ella y sus hijos. Es que los ataques de furia de su ex pareja, con quien tuvo un nene y una nena, no cesan ni aún habiendo recibido una condena por agredir a quien era su suegra.

La odisea de Viviana comenzó hace un año cuando descubrió que su marido le era infiel y había tenido una hija extramatrimonial. Ella decidió separarse, pero Juan no lo aceptaba y la agredió física y verbalmente, por lo que la mujer y los pequeños se fueron a la casa de la mamá de Viviana.

Lo había denunciado en el Juzgado de Familia por agresiones, hostigamiento y amenazas. Pero un día, su ex fue hasta la casa donde estaban todos y le pegó a quien era su suegra. Por ese hecho, la fiscalía lo acusó de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

La causa llegó a juicio y se lo condenó a siete meses en suspenso más la prohibición de cometer nuevos actos de violencia hacia las dos mujeres.

“Fue una separación con mucha violencia”, sostuvo Inés Gerez, la fiscal que llevó el caso.

El 1° de septiembre, Juan interceptó a Viviana frente a la escuela primaria de sus hijos. “Le tironeó el pelo como para sacarla del auto y la golpeó en la cabeza con una piedra, por lo que lo detuvieron”, contó Gerez. Fue preso cinco días y luego se dispuso un mes de prisión domiciliaria.

El hombre contó que se mudaba a Neuquén y la defensa logró convertir la domiciliaria en presentaciones en la comisaría. Al cumplirse el mes, volvió a la ciudad y la fiscal logró que le den domiciliaria nuevamente. “Violó la domiciliaria, fue a la casa de ella, tomó un machete, le preguntó a su hijo dónde estaba la madre, subió las escaleras arrastrando el machete y, como no la encontró, le dio cinco puñaladas al colchón”, detalló la fiscal. El jueves le formularon cargos por la agresión a Viviana y por la violación de la domiciliaria y le impusieron 15 días de prisión. “Si la encontraba a ella, no sé lo que hubiera pasado”, dijo Gerez.

“Por cinco minutos no me mató”

Viviana contó su pesadilla. “Vengo viviendo situaciones de violencia por parte de mi ex pareja y hace unos días sucedió algo que colmó el vaso. Tengo miedo hace mucho tiempo. Lo hago público porque estoy cansada. Se le dictaron varias restricciones y todas la violó. El 1° de septiembre, frente a la Escuela 345, me atacó en mi auto mientras yo hablaba por teléfono. Me tiró de los pelos delante de unas nenas que le gritaban que me soltara. Me sacó y con una piedra me partió la cabeza. Lo volví a denunciar. Le dieron domiciliaria, pero la violó, fue hasta mi casa, entró rompiendo la puerta. Sólo estaba mi hijo de 10 años. Él tomó un machete que yo tenía arriba de la barra y le preguntó a mi hijo por mí, que quedó petrificado viendo cómo subía las escaleras, rumbo a mi habitación, arrastrando el machete. Mi hijo salió corriendo descalzo a la calle y yo justo lo veo porque venía por la esquina. Por cinco minutos no me terminó matando”, contó Viviana a Realidad Sanmartinense.

15 días es el plazo de prisión preventiva e investigación.

La fiscal había solicitado un mes, teniendo en cuenta que debe realizar la cámara Gesell al menor y esperar los resultados de las pericias en el machete. El 28 de octubre vencen los plazos.

“¡Te voy a comer!”, le dijo, y la atacó a mordiscones

Estaba con prisión domiciliaria por atacar a su pareja a mordiscones, pero violó la medida y ahora está en un calabozo de la Comisaría 43 de San Martín de los Andes.

El hombre y la mujer salieron a un bar de la localidad, pero en un momento comenzaron a discutir y se fueron a la casa. Una vez que ingresaron, el hombre tomó un cuchillo y amenazó con matarla.

“Cuando ella intentó disuadirlo asumiendo la culpa de algunos reclamos, él agarró un tenedor y le dijo: ‘Ahora te voy a comer’, y le dio un mordiscón en la nariz lastimándola. Él lamió la sangre y le dijo: ‘Qué rica que estás’”, detalló la fiscal Inés Gerez a LMN. Además, aclaró que toda la escena fue vista por la hija de la mujer.

Por este hecho, ocurrido a fines de agosto, la fiscalía acusó al joven de amenazas agravadas por el uso de un arma, privación ilegítima de libertad -ya que las encerró en la casa- y lesiones doblemente agravadas por mediar violencia género y por la convivencia.

En primera instancia, se le impuso prisión preventiva, pero ante una presentación de la defensa de que las lesiones fueron leves, se le otorgó la domiciliaria.

El miércoles a la noche el hombre se escapó. Cuando pasó el móvil que hacía los rondines se percataron y montaron un operativo. En menos de una hora lo encontraron en la calle y lo detuvieron. El jueves, en una audiencia, le convirtieron la domiciliaria en preventiva por el tiempo que le restaba, hasta el 27 de octubre.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.