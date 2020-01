Violó a su novia y ató y torturó a sus hijastros

El noviazgo había empezado hace algunos meses, sin ningún tipo de señal de que todo terminaría de la peor manera. Aunque llevaban poco tiempo de relación, la pareja ya convivía en la casa de la víctima, que tiene tres hijos de un matrimonio anterior. Los celos del agresor, sin embargo, precipitaron la violencia durante los primeros días de enero. El sospechoso fue detenido y posteriormente imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves calificadas, lesiones leves, amenazas calificadas reiteradas y privación ilegítima de la libertad.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, no fueron pocas las veces que alertaron a las autoridades por los gritos que se escuchaban provenientes de la casa. Pero, cada vez que los oficiales acudían al lugar, quien padecía la violencia de género, abría la puerta y negaba estar siendo agredida por miedo a represalias. "Fueron una y otra vez agredidos. La señora estaba aterrorizada. Gracias a Dios, la madre logró escaparse. Salió corriendo de su casa e interceptó a un patrullero que justo pasaba por la calle. Ellos intervinieron, entraron al domicilio y aprehendieron al hombre", explicó la fiscal Bettina Croppi en diálogo con Cadena 3.

"Es un hecho tremendo. Estamos acostumbrados en la fiscalía a ver lo peor del ser humano. Gracias a Dios esto no es tan frecuente. Esta persona habría ejercido violencia a lo largo de tres días de forma continuada. Yo estimo que esta escalada de violencia viene de antaño y la mujer no ha podido relatar los hechos", agregó la funcionaria judicial.

El hombre deberá prestar declaración durante esta semana y la mujer está siendo asistida por el Polo de la Mujer de Córdoba.

“Agradecé que no te pegué un tiro”, le dijo a su ex después de una brutal paliza

Una joven de 25 años fue víctima de una brutal paliza por parte de su ex novio, para quien había pedido una restricción perimetral. Según su relato, el hombre vive a 150 metros de su casa en la localidad platense de Tolosa, la vio hablando con un amigo y la atacó.

La violencia verbal fue la razón principal que llevó a Magalí Lencina a poner fin al noviazgo. “Era una relación enfermiza”, explicó. El agresor ignoró la prohibición de acercamiento y al verla cerca de otro hombre reaccionó con una violencia desmedida. A trompadas la tiró al piso y se fue después con total impunidad. Ella subió las fotos a Facebook para escracharlo. “Me hizo una pequeña fractura abajo del ojo, un desangrado, derrame y lo que se ve… Todo vuelve, y todo se paga”, escribió. La violenta secuencia no había terminado. Poco después le llegó un mensaje de su ex por WhatsApp. “Agradecé que no te pegué un tiro”, le escribió el hombre.

