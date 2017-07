Violó a su sobrinita con la complicidad de su mujer

El jueves de la semana anterior, la mamá de la nena atacada -que sufre una inmadurez mental- la dejó en la casa de su hermana para que pasara la noche. En plena madrugada, su hermana y su cuñado la despertaron y le dijeron que varios ladrones habían entrado a la vivienda, ubicada en la manzana 17 del barrio 2 de Abril de la mencionada localidad sanjuanina. La mujer salió desesperada a buscar a su hija pensando que estaba herida, sin sospechar el terrible desenlace.

La nena estaba callada y triste, no se quería bañar ni dormir. Recién a las 9 de la mañana del otro día la llevó a un centro de salud de Chimbas y allí la víctima le contó la verdad a una psicóloga: su tío había llegado de madrugada y alcoholizado a la casa y la había violado. Inmediatamente, los médicos aplicaron el protocolo para evitar el contagio de enfermedades y un posible embarazo, y decidieron que se quedara internada para que pudiera recuperarse de las lesiones sufridas. “Mi hija le dijo a la psicóloga que la tocó y la violó mi cuñado, mientras mi hermana miraba”, contó estremecida la madre de la víctima.

En los días siguientes se hizo cargo del bienestar de la pequeña personal del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas. Allí salió a la luz que la tía fue cómplice del ataque y que hasta la habría higienizado para borrar los rastros de la violación llevada a cabo por su marido. “Tía, me duele mucho”, gritaba la nena mientras el hombre abusaba de ella. Ahora, el matrimonio está detenido y la nena se recupera en un hospital. “Siento un dolor inmenso en mi corazón por lo que pasó y porque no puedo creer que mi hermana me traicionara al no hacer nada”, agregó entre lágrimas la mamá de la nena.

Pedido: La madre de la nena dijo que su hermana la llamó para que retire la denuncia contra su esposo.

Rara defensa del abogado acusado

“Estoy tranquilo. Un 95% de lo que dicen es mentira”, se defendió el abogado de Gualeguaychú Gustavo Rivas tras la denuncia de dos mil casos de abuso a menores. Siguiendo su lógica, no sería del todo inocente. “Es todo muy exagerado, muy armado, tendencioso”, agregó. Tras la denuncia, la fiscal Martina Cedrés y el fiscal coordinador Lisandro Beherán allanaron la vivienda del abogado, de donde se llevaron una gran cantidad de VHS con grabaciones. Según la denuncia de la revista Análisis, Rivas buscaba adolescentes varones de 15 o 16 años por las calles de la ciudad desde fines de los 60 y principios de los 70, cuando regresó de La Plata con su flamante diploma.