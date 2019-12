Da Cunha se puso crítica al hablar de las canciones de Bandana. “Es más divertido, superficial… no había profundidad en las letras. No tienen esa búsqueda espiritual o cosas que no son divertidas para la gente. Estaba bien para esa edad, a los 20, en ese momento uno es más rebelde. Ahora tengo casi cuarenta años”, señaló sobre temas clásicos como “Llega la noche” o “Guapas”.

Firme en su postura también se mostró crítica con el formato actual: “Ese es un proyecto de banda que nació de un formato internacional donde la prioridad era el negocio y estar detrás de eso. Soy una persona más equilibrada que prefiere trabajar menos y no exponer tanto la calidad de mi arte o el mensaje en función de lo que se venda. Si el artista elige el camino del arte, es para respetar su esencia”.

