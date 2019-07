Vista Oil debuta con sus acciones en Wall Street

La oferta global registró un precio de U.S.$9,25 por Acción Serie A y ADS.

Se espera que la cotización en la Bolsa de Nueva York comience mañana 26 de julio de 2019, bajo la denominación “VIST”.

Las Acciones Serie A de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. bajo la denominación “VISTA”.

Se espera que la liquidación de la oferta global se lleve a cabo el 30 de julio de 2019, sujeto a condiciones de cierre de mercado.

La Compañía tiene intención de utilizar los fondos de la oferta global para financiar gastos de capital relacionados con su plan de desarrollo.

La Compañía ha concedido a los colocadores la opción de adquirir hasta 1.500.000 Acciones Serie A adicionales, pudiendo estar representadas por ADSs, para cubrir sobreasignaciones, de existir.

La oferta global se ha realizado de acuerdo con una declaración de registro en el Formulario F-1 presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission o “ SEC ”) que se volvió efectiva hoy y un prospecto preparado conforme ley mexicana que se autorizó por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (o “ CNBV ”).

Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actúan conjuntamente como organizadores y coordinadores globales e Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actúan como organizadores en la oferta internacional.

Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico actuaron como colocadores de la oferta mexicana.

