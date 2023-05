Viviana Canosa habló de la última vez que estuvo con un hombre

Captura de pantalla (17).png

Respecto a eso, comenzó relatando: “Hace un montón que no me enamoro... no me acuerdo ni cómo era eso. La verdad es que, en este tiempo, me enamoré un poco más de mi porque si bien soy recontra avasallante, en la intimidad soy muy tranquila y me estaba faltando amor propio”.

“No está apareciendo el hombre compañero, que te acompañe en tu recorrido... me hubiera encantado tener una pareja para toda la vida, como la de mis viejos. Soy intensa pero muy simple en la vida de pareja. Estoy en el ejercicio de estar sola y estar feliz con eso”, continuó la periodista.

Recordemos que en 2019 Canosa se separó de Alejandro Borensztein después de 9 años de relación con una hija incluida. A pesar del tiempo que ha transcurrido, reconoció: “No estoy buscando porque esas cosas aparecen cuando no las esperás pero sí me gustaría encontrar un compañero... tengo oportunidades pero ninguna me llama la atención”.