Viviana Canosa reveló que sufrió cáncer de mama

La periodista, que fue vinculada con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también manifestó que hasta el momento nunca había contado su patología. “No dije nada en mi casa, a nadie de mi familia. Dije: ‘No voy a asustar a nadie’”, contó en una íntima entrevista con Infobae.

“Me fui a hacer una mamografía, la mujer que me hizo la ecografía me dijo: ‘Noto algo raro. Me preocupa’. No dije nada en mi casa, a nadie. Me pedí un turno, me fui a hacer otra mamografía. Me hicieron la ecografía, la mamografía, y me encontraron un carcinoma in situ. No dije nada. Me pincharon para ver la gravedad que tenía; era muy grave. No dije nada. Fui sola a hacerme todo”, relató.

Canosa recordó el momento en el que le dieron el informe: “El día que vi los resultados y el médico me dijo: ‘Esto es muy preocupante, no hay nada tomado, pero hay algo que hay que sacar cuanto antes’, dije: ‘Dame un turno ya’. Me fui al Mater Dei y me operé”.

