Por voto del jurado la disputa en la pista terminó igualada y la definición fue en la votación telefónica, donde Nicolás Occhiato logró obtener el 53,47 por ciento de los votos que le permitieron acceder a la gran final del próximo lunes. En tanto, Karina La Princesita y Emiliano Buitrago se despidieron del certamen con el 46,53 por ciento.

Embed

Pero horas más tarde, "Kari" denunció que hubo fraude en los resultados del Bailando ya que, aseguró, "las líneas estaban colapsadas" y por eso sus votos no entraban. Sus fanáticos le hicieron llegar a través de Twitter y otros medios pruebas de la cantidad de veces que votaron y aseguraban que no habían sido registrados.

Karina ♡ on Twitter Nos pasó a todos que no entraron los votos a mi. Tuvimos mala suerte jajajaja https://t.co/X3m6cf0vCf — Karina ♡ (@kari_prince) December 14, 2019

"Envíe mas de 50 mensajes para Karina y uno me registraron. Todo arreglado para que gane Nico y se les de la final que tanto querían", comentó un usuario.

Ante la cantidad de tuits sobre el conteo, Karina manifestó: "Nos pasó a todos que no entraron los votos a mi. Tuvimos mala suerte". "A todos nos pasó igual. Según el visto (de) Chato Prada, las líneas databan colapsadas por eso los votos a mí no entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron", criticó a la producción del programa.

La final que definirá al nuevo campeón se realizará el próximo lunes 16 y Flor Vigna buscará su tercer título frente a su debutante exnovio.

LEÉ MÁS

Flor Vigna está en la final y a Lourdes se le fue la lengua

"Mosquito muerto": Occhiato elogió a Flor Vigna y Yanina lo atendió