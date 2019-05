Acto seguido renovó sus críticas a la Ley de Educación Sexual Integral. "No estoy de acuerdo con la ideología de género, que enseñan a los chicos desde el jardín, que todo vale. Que hombre con hombre está bien y mujer con mujer está bien. El adulto que haga lo que quiera, pero al nene no lo podés enseñar eso. El niño decidirá cuando tenga cierta edad", postuló.

"Lo correcto para la naturaleza es que un hombre esté con una mujer. Si Dios hizo a un hombre y una mujer para que se conciban hijos, al niño no le podemos enseñar lo contrario", sostuvo. "Lo marca la naturaleza, insisto, es sabia. Enseñemos lo que naturaleza hizo. Obvio que pueden haber personas que estén con personas del mismo sexo", remarcó.

Por otro lado indicó que el sexo anal "lastima" y "degenera" y sobre la analogía que hizo el año pasado con un vaso para hablar del tema explicó: "Yo me estaba refiriendo a los niños y la enseñanza porque estaba leyendo la bajada que el Gobierno hace a las currículas... A partir de los 18 años, es tu vida. No me puedo meter en la vida sexual de los adultos pero en la de los niños sí. La familia educa y el colegio forma y tenemos que formar chicos buenos para tener una patria linda y una familia hermosa porque con las familias se forman las naciones y ahora estamos destruyendo a la Argentina".

Reconvertida a la fe católica y arrepentida de su pasado, la ex secretaria de Gerardo Sofovich se animó, contra todo pronóstico, a responder el cuestionario hot que suele hacer Ulises en su envío radial. Y, en ese sentido, aseguró que no le gustan las mujeres y que con su ex, por Juan Gabriel Altavista, tuvo sexo en "los bosques de Pinamar".

"El tamaño no importa, es una mentira. La virilidad de un hombre no pasa por tener un péndulo colgando. El tamaño no importa no pasa por ahí. La sexualidad pasa por otro lado", afirmó.

A su vez, señaló que los juguetes sexuales no la motivan y que le da igual "arriba o abajo". "Depende la pareja me gusta la palabra chancha", dijo. Y sobre la autosatisfacción opinó: "Pan con pan comida de zonzo, paso".

"De 1 a 10, ¿importancia del sexo?", le preguntaron hacia el final de la entrevista "Después de mi conversión cambié. Antes era mucha y ahora, nada. La libido me pasa por otro lado, hace más de un año que no tengo sexo, un año y medio. Uno de los mandamientos dice que si no estás casada, no podés tener relación sexual", respondió.

