Volvió "La Voz", el gran éxito de la TV en 2021

La Voz Argentina, que ganó el Martín Fierro en la categoría Big Show, tuvo para esta temporada un casting de más de 10.000 aspirantes a participar del reality , en el que cada uno de los participantes no sólo va mostrando su talento y su evolución, sino también las historias de vida que lo acompañan.

"Me hace acordar a la primera vez que me presenté en la tele hace tres décadas, con la ilusión y la expectativa de darme a conocer", había dicho Marley en la semana. Y agregó que "por lejos es uno de mis programas favoritos. Me gusta la búsqueda del talento musical, los nervios de la familia y el deseo de cada uno por gustar".