¿Vuelve el Agente Smith a pelear contra Neo en The Matrix 4?

“Es lamentable pero en verdad tuve esta oferta y luego vino The Matrix, sabía que estaba ocurriendo pero no tenía fechas. Pensé que podía hacer las dos cosas y me llevó ocho semanas averiguar si las fechas funcionarían [...] Estuve en contacto con Lana Wachowski, pero al final decidió que las fechas no iban a funciona, afirmó Weaving.

Hasta el momento, el elenco de The Matrix, esta conformado por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith. La participación de Lawrence Fishburne todavía no fue confirmada, tal vez porque la trama se centraría en un Morpheus joven, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

The Matrix 4 se estrenará el 21 de mayo de 2021 en los cines de todo el mundo.

