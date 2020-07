Vuelve recargada: Moria será jurado del "Cantando"

Cuando Florencia Peña se bajó del jurado del “Bailando” las redes pidieron a gritos el regreso de Moria Casán . Sin embargo, todo quedó en stand by porque aún no se sabe cuando el certamen hará su regreso. Marcelo Tinelli hoy está jugado a lanzar el “ Cantando ” que ya tiene figuras confirmadas.

Casán se sumará a Karina, la Princesita, Pepito Cibrián y posiblemente Nacha Guevara, quien aún no confirmó si será de la partida. En diálogo con De Brito, la One dijo estar “encantada” por la convocatoria y de volver a “Ideas del Sur (viejo nombre de la productora de Tinelli) que ahora es Laflia”.

“Te lo dije el jueves, pero te lo quiero decir otra vez públicamente que estoy muy feliz por volver a trabajar con vos. Sos una gran compañera. Nadie sabe más del show que vos. Nadie sabe más del jurado que vos. Estuvimos charlando y va a haber una Moria súper recargada”, afirmó De Brito, quien será el conductor del reality.

Ángel de Brito presentó a Moria Casán cómo la presidenta del jurado de #Cantando2020

La diva se mostró muy agradecida. “Si bien tengo trabajo constantemente y agradezco al universo que siempre lo tuve, en esta época de pandemia, lo que más me encanta es llevar entretenimiento a la gente”, se explayó Moria, quien concluyó: “La gente está amaratonada de mente por ver tanta maratón de series y tanta cosa afuera. Y le encanta ver a nuestra gente divirtiéndose y pasando un rato y te oxigene”.

-> “Dijo cosas feas de mi marido y no se lo voy a perdonar”

La confirmación de Moria Casán como integrante del jurado del “Cantando”, ya tuvo su fuerte efecto. Georgina Barbarossa, quien figuraba como una de los 16 participantes que tendrá el reality, se bajó al desayunarse la noticia en Los ángeles de la mañana.

La noticia de la renuncia la dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino desde su cuanta de Twtter. “Se baja @geobarbarossa de #cantando2020. Confirmado. Georgina estaba muy contenta pero no comparte ningún trabajo con @Moria Casan”, anunció el histórico panelista de Intrusos.

La pelea

Moria Casán y la actriz están enfrentadas desde hace años. En agosto de 2019, Georgina había revelado el motivo por el que le negó el saludo a la diva, en un encuentro casual que tuvieron ambas mujeres.

“Mi problema es con esa señora” Georgina Barbarossa tras la confirmación de Moria Casán como jurado

“Dijo cosas muy feas de mi marido. Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca”, contó la conductora, viuda de Miguel Lecuna, quien murió en noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto. “Era adicto y alcohólico”, fueron las palabras de Casán sobre Lecuna.

En su nota con LAM Moria no esquivó el tema y fue letal al opinar sobre su ex compañera. “Me da mala vibra. No tengo nada personal con nadie, pero con esta mujer sí, me parece una persona desagradable. Acá me pierdo la intro, pero voy a dejar los problemas de lado”, sostuvo.