Wanda Nara mostró cómo es la exclusiva pileta de su mansión en Turquía

Por supuesto que lejos estaba en sus planes la idea de mudarse a Turquía. Pero, con todas las comodidades, tal cual tenía en Italia primero y en Francia después, la empresaria lo pensó dos veces y ahora vive con todos los lujos. A pesar de ahora estar en un departamento, eso no fue impedimento para contar con una pileta con todo el glamour. De hecho, las imágenes hablan por sí solas.

El departamento en el que viven es grande, moderno, luminoso y con una vista privilegiada a ambas partes de la ciudad. Ubicado en un lugar céntrico, tiene todo cerca: un puente para cruzar a la parte asiática, el casco histórico, Santa Sofia, la mezquita azul, el palacio de Topkaki y shoppings con marcas de lujo que seguramente disfrutará Wanda.

Una de las ventajas que ofrece Turquía es que no hay necesidad de aprender a hablar en turco a menos que no se quiera. De hecho, para vivir y manejarse en el país no es necesario saber ninguna de las lenguas locales.

Por otro lado, la empresaria suma una nueva ciudad a su colección de residencias. Ya vivió en Moscú, capital de Rusia, y en la brasileña Porto Alegre. En Italia vivió en Catania, Milán y Génova. Y su ultimo domicilio se ubicó en Paris, capital francesa.

