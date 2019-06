Cuando el cronista le preguntó qué le dice su abogado ante esta situación, Maxi fue contundente: “No pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere ,se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogados ni nada, pero es difícil”.

Cuando el notero le pregunto por los audios que se filtraron en los que maltrata a Wanda, el jugador retrucó: “Yo también tengo audios pero no los publico. No me interesa porque no quiero que mis hijos pasen por ciertas situaciones. Obviamente si de la otra parte se publican las cosas, mucho no puedo hacer”.

Luego de ver la nota, Yanina Latorre salió a bancar a Wanda: “Es un vivo bárbaro. Está lleno de jugadores de fútbol separados con hijos que rotan por el mundo. En este caso, se separó de una chica que vive en Italia que vive con otro futbolista y ella tiene tres hijos de él (Maxi) y dos hijos de un nuevo jugador (Mauro Icardi)", dijo y remarcó: "Maxi López se fue a jugar a Brasil y en el momento en que eligió irse a vivir a Italia para ir a otro país ya sabía que sus hijos quedaban en Italia”.

“Ahora que a Maxi se le terminó el contrato en Brasil vino a Buenos Aires… ¿pero por qué no fue a Milán? ¿Qué es más importante, sus tres hijos o la mamá y el papá?”, lanzó filosa.

“Pero él dice que Wanda no se los deja ver”, comentó Ángel de Brito y la panelista se despachó: “¡Mentira! Los hijos de Wanda juegan al fútbol y están federados y juegan un campeonato local en Italia. Entonces, todos los fines de semana viajan a jugar. Maxi está en el chat de padre de esa liga y sabe cuando, por ejemplo, van a Alemania, desde donde llegó ayer Valentino”.

Acto seguido, Latorre contó que Wanda le envió capturas de los chats que mantuvo en las últimas horas con Maxi y agregó:. “Ella me certificó que Maxi no pasa alimentos hace un año, y que cómo pretende verlos. Wanda está intentando sacarle la patria potestad de los chicos porque Maxi no se hace cargo de nada. Ella insiste en que Maxi le mande los pasajes con un adulto que los traslade, o que vaya Maxi para allá”, indicó la panelista minutos más tarde.