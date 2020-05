Weber cruzó a la China: "No me c... marido ajeno ni rompo familias"

022.png

“La China promociona la competencia, y habla así por eso. Están los videos de ella. No me gusta que para hablar bien de vos tengas que hablar mal del otro. Alcanza con que hables bien de vos, y con eso tenés que ganarte la confianza o el apoyo de la gente pero por lo que sos vos, no opacando al otro. Que diga eso, es ensuciar. De hecho se generó esta polémica por lo que ella dijo. No me interesa denigrar al otro, a mí me interesa hablar de mí”, dijo en un primer momento la morocha.

Sin embargo, no quedó ahí, ya que Weber fue otra vez con todo contra La China. Esta vez, todo comenzó cuando la modelo y esposa de Mauro Zárate realizó una publicación para desligarse de las acusaciones de estafa que rondan sobre el producto.

“Es imposible que sea una estafa o algo ilegal. (...) No estoy de acuerdo en que sea una estafa piramidal. Vos generás un equipo para poder trabajar y pueden ganar más plata que vos. No es piramidal. Si yo te vendo un aparato sería serio probarlo y después vendértelo. La lumi la probé y me dio resultado”, explicó la morocha.

Fue allí que un fan de Suárez le comentó: “No le llegás ni ahí a la China Suárez”. Lejos de quedarse callada, Natalie expresó de forma letal: “No cierro los comentarios, bebita. Gracias a Dios que no le llego a la China. No me cojo marido ajeno ni rompo familias ”.

Embed

LEÉ MÁS

May sufrió un paro cardíaco y fue operado de urgencia

Cardinali habló de su papel de Villafañe en la serie de Diego