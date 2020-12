Wiñazki fue rechazado en un restaurante: "Nunca imaginé algo así"

Captura de pantalla 2020-12-31 095403.png

En plenas vacaciones, Wiñazki rememoró los hechos con cierta incredulidad y con más tristeza que bronca. “Era la primera vez que salía a cenar con mi familia, estaba mi mamá, mi suegra, mis hijos, y cuando le dije cuántos éramos me dijo que no me iba a poder atender”, contó el periodista.

“Enseguida me di cuenta que era por mi laburo y, lo primero que me salió decirle es ‘vine siempre a este lugar’”, relató el periodista. La respuesta del dueño del local de El Palomar fue inflexible: “No sos más bienvenido”. Inmediatamente y sin ánimos de generar un conflicto, el periodista y su familia se retiraron del lugar.

“Mi esposa se enojó más que yo”, recordó Wiñazki a la distancia. “Hoy me hizo notar que el dueño nos dijo que le habíamos hecho mal a la Argentina. La verdad, un disparate. Nunca me peleé y no quería arruinar ese momento familiar en el que mi hija había egresado del jardín, pero es una Argentina delirante”, se descargó el periodista que supo ser reconocido por trabajar con Jorge Lanata.

Captura de pantalla 2020-12-31 095337.png

Si bien el hecho ocurrió a principios de diciembre, trascendió ayer, cuando su padre, el también periodista Miguel Wiñazki, lo hizo público en su cuenta de Twitter, al replicar el mensaje de un usuario que narraba la situación. “Intolerantes! Antidemocráticos!”, escribió Wiñazki padre. Su colega Teresita Ferrari también se sumó a la denuncia. ”Mi absoluta solidaridad con Nicolás Wiñazki a quien no dejaron entrar en el restaurante Graf Zepelín de Ciudad Jardín por no ser K. Esta vez no le tenemos miedo”.

En cuanto a la trascendencia del desagradable suceso, el periodista explicó: “En su momento no tenía pensado hacerlo público, pero ahora me parece bien que se haya viralizado. No aliento para nada que no vayan más al lugar, pero estas cosas no pueden pasar”, sentenció Wiñazki, quien no apunta directamente contra el local sino que refiere a un concepto de discriminación.

Con respecto al derecho de admisión de los locales comerciales, el conductor expresó: “El derecho no es discrecional, tiene que estar explicado el por qué. No puede ser que te discriminen por ideología, por raza, por vestimenta, por apariencia o, como en este caso, por el trabajo de uno”.

Al ser indagado sobre si va a iniciar algún tipo de acción, el periodista aclaró: “La verdad no lo pensé. Para aplicar el derecho de admisión y permanencia tienen que cumplirse determinadas cosas que obviamente no se habían cumplido. Pero ahora estoy de vacaciones”. Por otra parte, durante su descargo, Wiñazki se solidarizó con Dady Brieva, por los escraches que sufrió en su obra de teatro: “Son cosas que no tienen que pasar. Nadie sabe a quién voté y no debería importar, ni influir en las relaciones humanas”.