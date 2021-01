¿Y Dalma? ¿y Diego Junior? Mujer asegura ser la primogénita de Maradona

Acto seguido, Horacio Cabak comenzó a leer el mensaje que había recibido Ventura: “Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”.

“Soy pobre, humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara. Y por el carné de conducir jamás (lo van a poder encontrar) porque no tengo auto, nunca lo tuve. Solo quise que supiera la verdad sobre mí. Soy hija reconocida por Diego Armando Maradona, amo a mi padre y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme en paz. No intenten buscarme porque jamás me encontrarán. Me enojé mucho cuando quise cuidar de mi papá y hubo quienes -ustedes los conocen- no me dejaron que lo hiciera. Me alejaron de mi papá cuando él estaba mal”, agregó Damaris Alejandra en el mensaje.

“Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos. Y, por favor, publique esto como publicaron lo de mi cuenta, que cerré para evitar el circo mediático. Odio a los periodistas como mi padre. Vuelvo a reiterar, no me importa la herencia material de mi padre. Por mí que se lo quede todo la (Claudia) Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo. Insisto que esto se publique cuanto antes”, enfatizó la nueva supuesta hija de Maradona al concluir su mensaje a Ventura.

Antes de la aparición y el reconocimiento de Diego Junior como hijo de Maradona (34), Dalma (33) era su primogénita. Ahora, la aparición de Damaris Alejandra, pone en duda si el primer hijo del astro del fútbol es el joven italiano fruto de su relación con Cristiana Sinagra.