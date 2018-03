Ya son tres los detenidos por los abusos en el club Independiente

Además, el manager Leonardo Cohen Arazi se entregó a la Justicia, luego de que fuera implicado en el caso.

El RR.PP. decidió entregarse luego de defenderse en una entrevista televisiva, en donde explicó: “Pagué mil veces por sexo, claro. Pagué porque no soy Brad Pitt. Pero siempre que lo hice fue con mayores, nunca les pagué a menores ni usé a intermediarios” y luego agregó: “Si estuve con un menor, no me enteré”.

Sin embargo, Cohen Arazi manifestó que no tiene pedido de captura y que mucho menos estaba prófugo.

Embed

En tanto, esta mañana, y tras un allanamiento en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, se detuvo a un joven de 24 años, identificado como Silvio Ernesto Fleyta, acusado de participar en la red de prostitución que involucra a juveniles del club.

Según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, al aprehendido se le secuestraron en su domicilio tres pendrives, un disco rígido, una tablet y un teléfono celular.

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los menores, Fleyta habría puesto su vivienda para que se mantengan relaciones sexuales en el lugar. Además, se supo que el ahora detenido mantuvo contactos vía redes sociales con algunos chicos de la pensión de Independiente, e incluso habría pagado para tener sexo con uno de ellos.

A estos dos nuevos implicados se les suma el árbitro Martín Bustos, quien está acusado de participar de manera directa en la red de abusos, mientras que su letrado Carlos Beldi, cayó por romper el celular de su defendido con el fin de ocultar pruebas.

En tanto, la fiscal María Soledad Garibaldi continúa tomándole testimonios a los juveniles del club de Avellaneda para que cuenten y aporten a la causa todo lo que sepan.

No obstante, la Justicia extendió por dos días más el secreto de sumario en la causa. Por último, el juez Silvio Carzoglio libró dos nuevas órdenes de detenciones por el caso, una de ella, para un cantante, según informó el periodista Pablo Carrozza.

LEÉ MÁS

Red de prostitución: el joven cipoleño también es víctima

Detuvieron al árbitro acusado de prostituir a jugadores menores de Independiente

Un famoso RRPP sería parte de la red que explotaba menores del Club Independiente