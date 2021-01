¿Ya tiene cuna?: la foto de Pampita que alimenta rumores de embarazo

Desde hace varias semanas, Pampita es noticia en los medios chimenteros por estar, supuestamente, embarazada . Si bien son muchos los periodistas del espectáculo que aseguran que la modelo está en la dulce espera, ella aún prefiere no confirmarlo. Sin embargo, una publicación que ella misma hizo en las redes sociales parece dejar en claro que, junto a Roberto Moritán, están esperando a su primer hijo.

Buscando mostrar todos los detalles, Carolina subió varias imágenes desde distintos ángulos de la habitación y diversos empapelados. Fue allí donde se filtró un pequeño detalle que no pasó inadvertido para la aguda mirada de sus seguidores, que detectaron una cuna.

Dada la edad de Benicio (6 años), ya no usa cuna, y ante esto los fanáticos no dudaron en consultarle al respecto. “¿Por qué hay una cuna?”, preguntó una usuaria y otros tantos se sumaron ilusionados al cuestionamiento, pero Pampita no respondió.

Pampita y Roberto García Moritán.jpg

Aunque podría tratarse de otra habitación como un simple modelo de los trabajos realizados por la empresa en cuestión, muchos interpretaron que la imagen confirma que la modelo está embarazada y que la familia prepara el ambiente para la llegada de un nuevo integrante.

No aclares que oscurece

Apenas comenzaron a circular los rumores, la modelo decidió salir a contar su versión y, lejos de negar la novedad, ella aseguró que solo hay que esperar. “Vi lo que puso Ángel (por De Brito) hoy y ya desde hace un tiempo están diciendo que estoy embarazada. La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos”, señaló.

Embed

Y a modo de cierre Pampita agregó una frase que no pasó inadvertida: “Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”.